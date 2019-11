De schoonste bussen komen uit Bemmel, met dank aan deze mannen

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Ik ben heel trots op mijn werk', zegt Frank Verhoef terwijl hij de velgen poetst. 'Als de chauffeurs blij zijn dat de bus weer mooi schoon is, ben ik ook blij.'

Binnen in de bus is Wessel Verbeek de ramen aan het zemen. 'Het werk is heel afwisselend. De ene keer ben je aan het stofzuigen, de andere keer met een emmer water bezig. Ramen zemen vind ik het allerleukst.'

Beste schoonmakers

'De schoonste bussen komen uit Bemmel, zeggen wij hier altijd', vertelt Roy van Aanholt, rayonmanager van Breng. Hij is trots op zijn cleanteam dat bestaat uit vijf mensen met een beperking en een begeleider. Het team maakt twee tot drie bussen per dag schoon.

Moedermaatschappij Connexxion is in 2012 in Nijmegen begonnen met cleanteams en dat is uitgebreid naar Bemmel. Dat gebeurt in samenwerking met Pluryn en Driestroom. Het werken met dergelijke cleanteams wordt inmiddels toegepast op nagenoeg alle Connexxion-locaties in Nederland.

Connexxion zelf roemt de samenwerking tussen het cleanteam en de andere personeelsleden van Connexxion, zoals de chauffeurs. 'Ze zijn volwaardige Breng-medewerkers en voelen dat ook zo', aldus Van Aanholt.

Vitesse

Om te vieren dat het team de 10.000ste bus schoonmaakt is er taart, bloemen en voor het hele team vip-kaartjes voor een wedstrijd van Vitesse. 'Cool!', is het commentaar van de schoonmakers.