'Vuist tegen onderwereld', grote actie bezig in Arnhem

Op een bedrijventerrein in Arnhem is een grote actie gaande van een interventieteam. Politie, douane en gemeente doen in Het Broek onderzoek naar criminele activiteiten.

Volgens de politie zijn er strafbare feiten aangetroffen, maar een woordvoerder kan nog niet zeggen welke dat zijn.

'Vuist tegen onderwereld'

Het is de eerste actie van een nieuw Arnhemse interventieteam, meldt burgemeester Ahmed Marcouch. 'Criminelen proberen zich te onttrekken aan het zicht. Daarom is het nodig in beeld te krijgen wat in wijken en ook op bedrijventerreinen gebeurt', stelt hij.

Met het interventieteam, dat ook uit het Openbaar Ministerie en RIEC Oost-Nederland bestaat, wil hij 'een vuist maken tegen de onderwereld'. 'De georganiseerde criminaliteit probeert zich te vermengen met de bovenwereld. Dat ontwricht en daarom moeten we het uitbannen', aldus de burgemeester.

De actie in Het Broek is volgens Marcouch de eerste in een reeks die volgt in Arnhem.