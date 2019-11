Maaltijdrijders en verzorgers gezocht

Malkander ondersteunt, verbindt en versterkt mensen en groepen mensen in de gemeente Ede. Malkander organiseert in de gemeente Ede dan ook meerdere soorten eettafels, zo ook in Bennekom.

In Bennekom wonen in verhouding meer senioren dan in de omliggende dorpen. Daardoor is er behoefte ontstaan voor een warme maaltijd, waarbij senioren gezellig samen eten en niet meer zelf hoeven te koken. Zes dagen per week, met uitzondering van de zaterdag, wordt er dan ook in de Broek-Akker een warme maaltijd geserveerd.



Echter zonder nieuwe vrijwilligers kunnen wij onze eettafel niet elke dag meer open houden en daarom de vraag of er mensen zijn die ons zouden kunnen helpen. We hebben zowel mensen nodig die ons kunnen helpen met het ophalen van de maaltijden, als mensen die willen helpen bij tafels klaarzetten, maaltijden serveren en opruimen. Elk uurtje dat mensen hierbij kunnen helpen is meegenomen, al gaat het maar om 2 uur per week, dan zij wij al enorm geholpen.



Kunt u helpen? Reageer dan hieronder.