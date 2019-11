Politie zoekt inbrekers in Groesbeek

Die dag komen drie mannen aan bij een huis aan de Biesseltsebaan. Ze forceren de toegangspoort en lopen het terras op.

Bij het zien van een camera draait het drietal om, maar de mannen gaan niet weg. Ze weten zich toegang tot de woning te verschaffen en op onderzoek uit te gaan. Ze gaan weg met twee tassen.

De mannen maken voornamelijk sieraden buit. Verder nemen ze twee leren jassen mee. Een getuige heeft drie mannen zien rennen naar de parkeerplaats bij de oude spoorlijn bij Groesbeek.

Bekijk de beelden.

Signalement van de drie mannen

Verdachte 1 is een blanke man met grijs haar. Hij droeg op de dag van de inbraak een fel blauw shirt, een grijze broek en zwarte schoenen. Hij had een donkere tas bij zich. Later droeg hij blauwe handschoenen.

Verdachte 2 is een blanke man. Hij droeg die dag een bruin petje en had een donkerblauw shirt, een blauwe spijkerbroek en bruine schoenen met witte zolen aan. Ook hij droeg op een ander beeld blauwe handschoenen.

Verdachte 3 is een kale, blanke man. Hij droeg een zwarte halflange jas met daaronder een geelachtig shirt. Hij had ook een blauwe spijkerbroek en donkere schoenen met witte zolen aan. Hij droeg verder zwarte handschoenen.

Weet je wie de overvallers zijn of kun je meer vertellen over deze zaak, neem dan zo snel mogelijk contact op met de politie. Dat kan via 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Vergeet niet het zaaknummer 2019292113 door te geven. Ook is er een online tipformulier.