Jarenlange celstraffen geëist tegen Doetinchemmers voor runnen drugslab

De mannen zouden amfetamine hebben gemaakt in een groot drugslab aan de IJsselweg in Terborg. De Doetinchemmers ontkennen dat. Ze verklaren dat ze aan het werk waren als bouwvakker en ijzersorteerder in de loods waar het laboratorium was gebouwd. Beiden geven aan dat ze niets van de illegale praktijken afwisten. De rol van het duo was volgens het OM veel groter dan zij zeggen.

Jarenlange celstraffen

Het OM eist een celstraf van 6 jaar tegen de 48-jarige man uit Doetinchem. Hij zou bouwmaterialen hebben geleverd voor de werkplaats en laboratoriumpersoneel hebben vervoerd. Daarnaast bewaarde hij thuis vaten met amfetamine-olie.

De andere man, een 43-jarige plaatsgenoot, is volgens justitie betrokken geweest bij de opbouw van het lab en de productie van de drugs. Het OM eist tegen hem een celstraf van vijf jaar.

'Grote organisator' spoorloos

Een derde verdachte uit Aerdt kwam niet opdagen. Hij wordt door justitie gezien als de 'grote organisator'. Tegen hem eist het OM een gevangenisstraf van zes jaar voor het opzetten van een legale onderneming als dekmantel voor een drugslab.

Er is geen dna van de man gevonden in de loods. Het is dus onbekend of hij ook heeft geholpen bij de drugsproductie. Een aantal jaar geleden is de man in Duitsland veroordeeld tot vijf jaar cel voor de invoer van verdovende middelen.

140 liter amfetamine-olie

In het pand zou ruim 140 liter amfetamine-olie aanwezig zijn geweest. Ook waren er chemicaliën, zoals mierenzuur en zoutzuur. Dat zijn de grondstoffen voor de productie van de drugs.

