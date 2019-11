Albert Heijn heeft spijt van app en zegt 'sorry'

Supermarktketen Albert Heijn heeft veel spijt van een proef met een app om kledingmaten van personeel van een filiaal in Nijmegen te verzamelen. Over de proef ontstond veel commotie onder personeel, omdat ze in ondergoed of in strakke kleding op de foto moesten.

'We dachten: we moeten kleding gaan inventariseren voor onze nieuwe kledinglijn, hoe kunnen we dat het best doen?', vertelt woordvoerder Ronald van der Aart van Albert Heijn. 'We hebben 100.000 werknemers. Als je dat allemaal via de e-mail doet, is de verwerking heel arbeidsintensief en is er ook een grote marge voor fouten. We wilden een foutloos systeem dat ook gebruiksvriendelijk was.'

En dus startte het bedrijf een proef met een app bij het filiaal in Nijmegen, waar vijfhonderd mensen in dienst zijn. 'Bij dat filiaal gaan we komend jaar leuke dingen doen. De winkel wordt verbouwd volgens het allernieuwste winkelconcept. Als die opengaat is dat een mooie gelegenheid de nieuwe bedrijfskleding te lanceren', aldus Van der Aart.

'Geen databestand met foto's'

Om de kledingmaten via de app te versturen moesten werknemers zich op verschillende manieren laten fotograferen in strakke kleding of in ondergoed. Ze konden zelf aangeven of ze wilden dat de foto bij de appmaker opgeslagen werd, of niet.

Alleen de maten zouden naar de juiste afdeling van de supermarktketen worden verstuurd. 'We wilden alleen de kledingmaten van de werknemers, niet een heel databestand met foto's aanleggen', aldus Van der Aart.

'Gek dat we dit gedaan hebben'

Het was de bedoeling de proef over twee weken te evalueren, maar zover is het niet gekomen. Van der Aart: 'Na alle commotie van werknemers die zich niet goed voelden bij het nemen van foto's van zichzelf, vinden we het gek dat we dit hebben gedaan en we hebben gisteren besloten meteen met de app te stoppen. Er is iets niet goed gegaan in de communicatie naar de werknemers toe.'

De Nijmeegse filiaalmanager is dinsdag in gesprek gegaan met het personeel.

Hoe het bedrijf in de toekomst de kledingmaten van personeel wil gaan verzamelen is nog niet bekend. 'Foto's die waren opgeslagen in de app worden in ieder geval allemaal vernietigd', zegt Van der Aart.