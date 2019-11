Winkeldief ontsnapt aan personeel supermarkt

De beelden die we laten zien zijn van dinsdag 10 september. Deze man heeft in de supermarkt verschillende producten gepakt. In een leeg gangpad stopt hij de artikelen in zijn tas.

Bij de kassa betaalt hij slechts een deel van wat hij heeft gepakt. Als de winkeldief de winkel wil uitlopen wordt hij aangesproken door twee medewerkers. Hij moet mee naar het kantoortje.

Politie gebeld, man draait door

Daar hoort hij dat de politie wordt gebeld. Hij biedt aan de artikelen alsnog te betalen, maar het winkelpersoneel zegt dat de politie toch komt. Op dat moment draait de man door en probeert hij weg te komen. Dat lukt hem uiteindelijk.

De tekst gaat verder onder de video.

De politie zoekt een lichtgetinte man. Op de beelden heeft hij zwart haar dat naar rechts is gekamd. Hij wordt geschat op 20 tot 27 jaar en hij is ongeveer 1 meter 80 lang.

Hij droeg die dag een camouflageshirt met daaronder een zwarte joggingbroek en witte sportschoenen. Ook droeg hij een zwart schoudertasje.

Herken je deze winkeldief, neem dan contact op met de politie. Dat kan online via het tipformulier op politie.nl of via 0800-6070 of 0800-7000. Zaaknummer: 2019404528.