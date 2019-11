Radboud Universiteit stoomt Afrikaanse kinderen klaar voor het heelal

Eerder dit jaar fotografeerden astronomen van de Radboud Universiteit een zwart gat. Omdat dat nog nooit eerder was gedaan, werd de foto wereldberoemd.

‘Het netwerk van telescopen dat de foto maakte is heel goed, maar het kan nóg beter’, vertelt astronoom Marc Klein Wolt van de Nijmeegse universiteit.

Nog betere foto's

Over de hele wereld staan telescopen van de Radboud Universiteit: van Noord-Amerika tot Antarctica. ‘Behalve in Afrika’, voegt de sterrenkundige toe. ‘Daar hebben we nog een gaatje in het netwerk, waardoor de verbinding met de andere telescopen net niet sterk genoeg is.’ Daarom plaatst de universiteit over een aantal jaar een telescoop in Namibië.

Als die laatste connectie is gemaakt, kunnen astronomen volgens Klein Wolt veel betere foto’s van het zwarte gat maken. ‘Dan zie je pas écht de details.' Om zo’n telescoop te besturen en onderhouden, zijn er lokale sterrenkundigen nodig. Daarom is de Radboud Universiteit nu een crowdfundactie begonnen om Afrikaanse schoolkinderen klaar te stomen voor de astronomie.

Investering voor de toekomst

Samen met de Universiteit van Namibië gaan astronomen met een mobiel planetarium langs plaatselijke scholen. Duizenden kinderen krijgen dan les over het heelal. ‘We doen het voor de toekomst van de sterrenkunde en voor de toekomst van het land’, vertelt Klein Wolt. 'Toen ik zelf in Namibië was, vertelde een jongetje mij: ik ga jou helpen die telescoop te bouwen. Dat zijn de reacties waar we het voor doen.'

Voor de Afrikaanse scholentour heeft de Radboud Universiteit 25.000 euro nodig. Daarom is zij een crowdfundactie gestart. Het plan is om volgend jaar september de reis te maken.

Foto: Marc Klein Wolt

