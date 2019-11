De stad Arnhem ontstond aan de Sint-Jansbeek

De eerste boeren van Arnhem gingen aan de Sint-Jansbeek wonen, dat gebeurde al in de Steentijd. 'Later, dan praten we over 1200, waren aan deze beek zeven watermolens', vertelt stadsgids Onno Derks in het programma Ridders van Gelre. 'Dit was de levensader van Arnhem.'

De tekst gaat verder onder de video.

Later groeide Arnhem uit tot een grote middeleeuwse stad. Onder meer de Korenmarkt en Rijnstraat ontwikkelden zich tot een groot handelsgebied. 'Daar stonden prachtige handelshuizen en daaronder grote kelders die gebruikt werden voor de opslag van goederen.

Door de oorlog is er weinig meer over van de oude binnenstad van Arnhem. Maar er is zeker nog wel iets te vinden. Sommige kelders zijn nog steeds intact. 'Als je door de straat loopt, heb je geen idee dat dit bestaat', zegt Derks. 'De zware handelswaren werden opgeslagen in de kelder, en de lichte goederen werden omhoog gehesen.'

Gratis dakpannen

Arnhem werd vanaf 1233 langzaam een stenen stad. 'Dat was heel belangrijk, want bij stadsbranden bleef er maar weinig over.' Het stadsbestuur steunde de verstening ook. 'Iedereen die een stenen huis bouwde, kreeg de dakpannen gratis van het stadsbestuur.'

