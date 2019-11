Albert Heijn stopt proef met app waarvoor personeel uit de kleren moest

Het besluit is genomen na een artikel in NRC waarin staat dat personeel van een filiaal in Nijmegen verplicht werd foto's van zichzelf in ondergoed of strakke sportkleding in de app op te slaan.

AH ontkent dat het personeel verplicht was om zulke foto's van zichzelf in de app te zetten. Volgens de supermarkt was de deelname aan de proef op basis van vrijwilligheid.