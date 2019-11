'Heel misplaatst', Wageningers tegen komst megabedrijventerrein

Met een heus strijdlied lieten de 'buren' van de universiteit maandagavond hun ongenoegen horen. 'De WUR kwam plots met plannen, heel misplaatst en heel massaal', klonk het op het stadhuis. 'Ondoordacht en WUR-onwaardig. Daarom maken wij kabaal.'

'Plots 80.000 vierkante meter'

De WUR wil 80.000 vierkante meter (ongeveer 12 voetbalvelden) volbouwen met bedrijven. De club omwonenden heeft grote bezwaren tegen de massaliteit van die nieuwe plannen, want de enorme bedrijvenuitbreiding is niet met hen overlegd.

Er werd jaren geleden gesproken over 50.000 vierkante meter aan kantoren en 37 woningen. Maar de huizen worden vervangen door bedrijven. En de gebouwen mogen hoger worden dan in 2009 werd afgesproken: niet 18 maar 27,5 meter.

De 'plotse' ontwikkelingen maken het wonen bij Born Oost - waar het allemaal gepland staat - onaangenaam, stellen de omwonenden. Ze hadden geen bezwaar tegen het oude plan, maar nu wordt het té druk. De hoge kantoortorens gaan bovendien niet passen bij het cultuurlandschap, vinden ze.

WUR: geen discussie mogelijk

Volgens de WUR en is er geen discussie mogelijk over de grootte van het bedrijvengebied, de 80.000 vierkante meter. 'Dat is een basisuitgangspunt, daar valt eigenlijk niet aan te tornen', zegt communicatieadviseur Simon Vink van de WUR.

Een groot bedrijventerrein naast de universiteit is nodig, menen de WUR en de gemeente Wageningen. Er zijn volgens hen veel grote agro-food-bedrijven en natuurorganisaties die naar de 'kennishub' willen. 'Daar willen we graag in tegemoet komen', zegt wethouder Dennis Gudden (D66). Bovendien is de Born Oost bijna de enige plek binnen Wageningen waar nog plaats is voor kennisintensieve bedrijvigheid, stelt hij.

Daarom zijn bewoners niet gevraagd om hun mening over het 'volume'. Vink vervolgd: 'Waar we over kunnen praten is hoe we dit zo ecologisch, vriendelijk, goed en afgestemd mogelijk kunnen invullen. Daarover hebben we wel gesproken.' Naar aanleiding van meerdere bijeenkomsten, zijn de kaders op een aantal punten gewijzigd. Zo zijn de zichtlijnen verbeterd en blijft meer groen aan de buitengrenzen behouden.

Januari

Oppositie- én coalitiepartijen zetten toch grote vraagtekens bij dat geschetste inspreekproces. 'Er ligt min of meer plotseling een nieuwe set kaders, terwijl er geen goede dialoog is geweest', zegt Erik-Jan Bijleveld (GroenLinks). 'Je kunt niet meer meedenken over de onderliggende uitgangspunten.'

Rien Bor (Stadspartij) vindt het onfatsoenlijk. 'Men wist ongeveer wat er ging komen', zegt hij. 'En vervolgens ligt daar 'ineens' een ander plan van een andere omvang.' 'We zijn verkeerd begonnen', besluit Bart Rozemeijer (VVD).

Op 9 december gaat de discussie over de ontwikkeling van Born Oost verder. In januari zal de gemeenteraad een besluit nemen.