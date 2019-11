Wageningen: biertje op straat mag, besluit vuurwerkvrije zones uitgesteld

De raad boog zich maandagavond over de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Daarin wordt ook voorgesteld om met vuurwerkvrije zones te gaan werken. De stemming over de APV is om praktische redenen verschoven naar dinsdagavond. Toch lijken de vuurwerkvrije zones in Wageningen er te komen.

Wel vuurwerkvrije zones

Er was geen raadsdiscussie over de zones. Het gemeentebestuur wil het gebied bij de Wageningse stadsboerderij en verpleeghuis Torckdeal als vuurwerkvrij markeren. En dat plan lijkt breed gedragen.

Alleen D66 gaf eerder aan wijzigingen te willen: nergens mag vuurwerk afgestoken worden, behalve op de plekken die de gemeente daarvoor aanwijst. Maar dat voorstel is van tafel. Het is op korte termijn niet uitvoerbaar.

'Dat had betekend dat we in Wageningen helemaal geen vuurwerk hadden mogen afsteken op 31 december of dat we helemaal geen vuurwerkvrije zones zouden hebben', zegt bedenker Jan-Willem Lammers. 'En dat ging me allebei te ver.'

