NEC'ers balen van gelijkspel, maar periode in eigen hand

Invaller Anthony Musaba baalde nog het meeste, want de invaller had tot twee keer toe kunnen en moeten scoren. 'Ja, net als in Helmond. Ik ben goed ingevallen, maar heel jammer dat ik die kansen heb gemist. We moeten wel zo doorgaan, die kansen ga ik afmaken, dat komt wel. Ik bracht goede energie in het team. We moeten ons nu snel richten op Volendam vrijdag.'

'We hebben voor de periode alles nog in eigen hand. We leiden nog steeds en moeten ons nu focussen op Volendam. We laten zien dat we sterk zijn als team, ook met mijn inbreng. Ik weet niet of ik in de basis mag beginnen. Ik moet zo doorgaan en dan zien we wel hoe en wat.'

Zorgvuldiger aan de bal

Jellert Van Landschoot erkende dat NEC aan de bal onvoldoende bracht. 'Het tempo was iets te laag en wat teveel slordigheden. We hebben weinig weggeven Je weet in eigen huis dat teams naar hier komen en dat wij dan het spel moeten maken. Dan moeten we zorgvuldiger zijn aan de bal.'

De Belg joeg vaak in zijn eentje flink door en scoorde zo zelfs bijna. 'Ja, als het minder gaat, moet je de koppen bij elkaar steken en er vol voor gaan. Ik heb dan geen geluk bij die keeper, de bal ging net naast. Ik probeer het hele team daarin mee te nemen. Zeker in eigen huis met het publiek achter ons, moet je vol druk zetten. Maar inderdaad doen we dat niet altijd met het hele team en doe ik het alleen.'

Periode

'We hadden een gouden zaak kunnen doen voor de periode. Gezien de uitslagen van anderen valt het nog mee en hebben we alles in eigen handen. We hadden wel wat kansen, maar op zich was het iets te weinig.'