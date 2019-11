Lange reeks De Graafschap doorbroken: 'Oppassen, zo'n nederlaag kan erin hakken'

'Het is een hele pijnlijke nederlaag', zo start de back uit Velp zijn verhaal. Zij hebben goede voetballertjes en mogen niet teveel ruimte krijgen en dat kregen ze in de tweede helft wel.' En dat zorgde ervoor dat Jong AZ in één keer fluitend een aantal keer door de verdediging van De Graafschap heen kon voetballen. 'Het liep inderdaad niet meer bij ons. We kregen er heel weinig druk op.'

'Schrik van resultaat'

Het is dat Jong AZ in de tweede helft, met name via Ferdy Druijf, kansen miste. Anders was de nederlaag van De Graafschap nog groter geweest. En dat was sowieso niet nodig geweest als je kijkt naar de eerste helft tussen beide ploegen maandagavond.

Trainer Mike Snoei was verbaasd over de nederlaag. 'Ik zag hem niet aankomen, het was een prima eerste helft van ons. Ik heb het al vaker gezegd. én dat verhaal wordt nu vervelend, maar er waren zat mogelijkheden en die moeten erin. Nu blijft Jong AZ erin geloven en dan zie je wat er gebeurt. Ik schrik dan wel van het resultaat ja.'

'Koppies bij elkaar houden'

De eerste nederlaag in zestien wedstrijden komt hard aan bij De Graafschap. Jordy Tutuarima hoopt dat de ploeg nu goed reageert. 'Het is heel belangrijk om nu niet bij de pakken neer te zitten, we moeten de koppies bij elkaar houden. Het seizoen is nog lang en de punten komen er wel weer. Maar ja, zo'n nederlaag kan erin hakken. Ik denk alleen wel dat wij volwassen genoeg zijn om dat te voorkomen.'

De Didamse hoofdcoach Mike Snoei reageerde in de persruimte nogal geïrriteerd op de vraag of dit resultaat kan dooretteren. De trainer is van mening dat dit zeker niet het geval zal zijn. 'Het is nu wel heel vervelend, want je rekent op extra punten. Het is ook vervelend dat onze lange serie nu voorbij is, ik had ook gerekend op de aansluiting bij koploper Cambuur.'

Aansluiting

Zondag moeten de Superboeren weer aan de bak, tegen Go Ahead Eagles. 'Die partij moeten we zondag weer winnen', stelt Tutuarima. 'Dan kunnen we de aansluiting weer vinden.'