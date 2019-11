Fietsbrug over de IJssel van de baan

Er komt geen fietsbrug over de IJssel bij Rheden. Dat staat in de plannen voor het Rivierklimaatpark die deze week aan omwonenden worden gepresenteerd. Het project speelt in op hoog en laag water en het veranderende klimaat. Daarnaast moeten de uiterwaarden aantrekkelijker worden voor recreanten.

door Lonneke Gerritsen

In eerdere plannen kwamen nog de aanleg van een fietsbrug over de IJssel en een mogelijke verplaatsing van betonfabriek Struyk Verwo Infra in Westervoort voorbij. Maar beide voorstellen zijn in het huidige plan van de baan.

Hoog en duur

Volgens omgevingsmanager van het Rivierklimaatpark Gerrit Dijkstra waren wat betreft de fietsbrug 'de meningen binnen de stuurgroep nogal verdeeld'. Niet iedereen stond te springen om de nieuwe verbinding. 'Veel mensen zijn juist blij met het bestaande pondje en willen dat liever behouden en vaker laten varen dan investeren in een fietsbrug'. Bovendien zou de brug erg duur worden, mede doordat de oversteek flink hoog moest worden vanwege de scheepvaart.

De afgelopen tijd bogen onder andere de vijf gemeenten in het gebied, de provincie, Rijkswaterstaat en ruim 125 bewoners, agrariërs en ondernemers zich over de vraag hoe de uiterwaarden van het bijna zestien kilometer lange IJsseltraject er uit moeten gaan zien.

Dijken verhogen, kades verlagen

In het plan dat nu op tafel ligt worden in ieder geval dijken verhoogd, kades verlaagd en een nevengeul gemaakt ter hoogte van Westervoort. Om deze nevengeul te maken, hoeven geen huizen of bedrijven te wijken. Wel hebben verschillende boeren in het gebied een aanbod gekregen om hun bedrijf te verplaatsen, omdat ze nu niet kunnen uitbreiden en klem zitten bij de rivier.

De plannen zijn maandag op grote panelen te zien in hotel De Roskam in Rheden. Omwonenden reageren over het algemeen enthousiast over de plannen. De één vindt het jammer dat de fietsbrug niet doorgaat, de ander is blij dat dit 'waanidee' van de baan is. De komende dagen zijn er ook nog informatiebijeenkomsten in Lathum en Westervoort. Inwoners kunnen nog tot de kerst een zienswijze indienen op het voorstel.

Voor het Rivierklimaatpark is 60 miljoen euro uitgetrokken, waarvan 40 miljoen door het Rijk wordt betaald. De plannen moeten in 2028 zijn gerealiseerd.

Beluister hier het radioverslag:

