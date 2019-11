Vuurwerkbom gevonden bij drukke rotonde: 'De grond ging 15 meter de lucht in'

De vinder dacht in eerste instantie dat het om een 'mortier' ging en schakelde de voorbijrijdende brandweer in. Die riep op zijn beurt de hulp van de politie in.

Gevaarlijke situatie

Er was geprobeerd het vuurwerk tot ontploffing te brengen bij de kruising van de Maas-Waalweg en de Riemerstraat in Nederhemert (gemeente Zaltbommel). 'Dit maakte de situatie eigenlijk alleen maar gevaarlijker. Het stuk vuurwerk, wat eigenlijk geen vuurwerk meer te noemen is maar gewoon een bom, kon hierdoor gemakkelijk tot ontploffing komen', schrijft de politie Bommelerwaard op Facebook.

De tekst gaat verder onder de foto:

Foto: Politie Bommelerwaard

Vanwege het explosiegevaar werd de EOD opgeroepen. Die heeft het vuurwerk op een veilige plek tot ontploffing gebracht. 'Het stuk vuurwerk was anderhalf meter diep in de grond geplaatst met daarop een flinke hoeveelheid zand. Toch ontstond er een explosie waardoor de grond tot wel 15 meter de lucht in vloog', aldus de politie.