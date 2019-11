Nijmeegse voetballers mogen niet meer met coffeeshop op shirt spelen

Het zevende elftal van Trekvogels speelt in shirts met reclame van De Kronkel. 'Volgens de gedoogcriteria voor coffeeshops is het niet toegestaan dat coffeeshops reclame voor drugs en de coffeeshop maken. Dat geldt voor alle sectoren en dus ook in het voetbal', meldt de voetbalbond.

Daarnaast staat volgens de KNVB in de reglementen dat shirtsponsoring niet in strijd mag zijn met de wet en de besluiten van het bestuur amateurvoetbal. 'Het bestuur amateurvoetbal heeft eerder bepaald dat het niet is toegestaan om uitingen op wedstrijdkleding aan te brengen die (direct of indirect) en naar oordeel van het bestuur amateurvoetbal in verband kunnen worden gebracht met tabaksproducten. Als wij dit signaleren, dan wordt hiervan aangifte gedaan bij de tuchtrechtelijke organen van de KNVB', klinkt het.

Geen gevecht met KNVB

Het bestuur van Trekvogels heeft het elftal laten weten het gevecht met de KNVB niet aan te willen gaan. De shirts mogen met ingang van de tweede seizoenshelft niet meer worden gedragen.

Het team legt zich bij de beslissing neer, zo laat een woordvoerder namens de sponsor en het elftal weten. 'Wij zijn van mening dat de commotie niet over sponsoring hoort te gaan, maar over het sprankelende spel van Trekvogels 7. Zij worden hierin tekort gedaan.'

Het team overweegt het shirt aan te passen, stelt hij. 'Het idee is om een goed lokaal doel op onze shirts te plaatsen. Een link tussen ons spel en de manier van sponsoren zoals het vroegere Barcelona is dan al snel gemaakt.'

