'Amateuristische drugsdumping' houdt gemoederen flink bezig

'Deze mensen ontzien niets', zegt de burgemeester. 'Deze dumpingen zijn heel erg gevaarlijk. Zeker de wijze waarop dit gebeurt. Het is roekeloos gedrag. Daarom is het heel belangrijk dat we er bovenop zitten en deze daders opsporen.' De politie zit er bovenop, verzekert de burgemeester.

Ruben Vlaander, directeur omgevingsdienst regio Arnhem, gaat nader in op de vondst van afgelopen nacht. Het ging volgens hem om een vat van 1000 liter aan chemisch afval.

Amateuristische dumping

Volgens de directeur is dat op amateuristische manier gedumpt. Een busje werd in een greppel geduwd en daarna in brand gestoken. In Noord-Brabant, waar vaker dergelijke dumpingen plaatsvinden, gaat het er volgens hem professioneler aan toe en worden ze daarom pas later ontdekt.

Over de toename van het aantal dumpingen, zegt hij: 'Is niet te verklaren, maar wel zeer onprettig. Het grootste probleem is dat er flinke schade aan het milieu wordt berokkend en dat de dader er mee weg komt. De kosten om dit op te ruimen zijn aanzienlijk: 10.000 tot 15.000 euro. Dit zijn maatschappelijke kosten die wij allemaal betalen.'

'Waar anders voor?'

Of het daadwerkelijk om drugsafval gaat valt nooit met zekerheid te zeggen, maar dit heeft wel alle schijn. 'Waar zou het anders voor worden gebruikt?', vraagt Vlaander zich af.