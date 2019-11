West Betuwe bijna 14 miljoen euro rijker na verkoop Eneco

Eneco is momenteel nog in handen van 44 Nederlandse gemeenten. West Betuwe is de enige uit onze provincie. 'We zijn een kleine aandeelhouder met 16.875 aandelen', vertelt een woordvoerder van de gemeente. 'Het bericht van vandaag is erg positief, omdat onze investering nu een hoger bedrag oplevert dan in eerste instantie werd verwacht.'

In juni 2019 schatten experts de waarde van de Eneco-aandelen ergens tussen de 8,4 en 9,7 miljoen. Mitsubishi betaalt ruim 827 euro per aandeel: West Betuwe mag zich dan 13,9 miljoen euro rijker rekenen.

Waar gaat het geld naartoe?

De verwachting is dat de gemeenteraad volgend jaar aan de slag kan met het geld. 'Er is altijd wel een bestemming voor te vinden: mogelijk steken we het in de verbouwing van ons gemeentehuis of dekken we jeugdzorgtekorten. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad waar het geld naartoe gaat', aldus de woordvoerder.

Nu verdient de gemeente een jaarlijkse rendement van 210.000 euro met de aandelen. Dat valt weg na de verkoop.

Dinsdag stuurt West Betuwe een vertegenwoordiger naar een aandeelhoudersbijeenkomst in Rotterdam. Een klein aantal gemeenten wil de aandelen niet verkopen. 'Wij wel, omdat we zo weinig aandelen hebben. En als je als kleine speler overblijft, heb je nog maar weinig invloed.'

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier