Gebroeders Van Lymborch wil festival redden na verwoestende brand

Tenten, stoelen, een Gelderse draak en de grootste katapult van Nederland: de Gebroeders van Lymborch raakte het allemaal kwijt. De stichting organiseert jaarlijks een festival waarbij zij de Nijmeegse binnenstad een heel weekend omtovert tot een middeleeuwse nederzetting.

'Alles in één dag weg'

'Vijftien jaar geleden begonnen wij allerlei voorwerpen te sparen voor het feest', vertelt Rosalie Thomassen, zakelijk leider van de stichting. 'We ontvingen cadeaus, sponsoren doneerden spullen en onze vrijwilligers maakten een hoop historische objecten na. Nu is alles in één dag weg.' De organisatie verloor zeker 100.000 euro aan spullen.

Foto: Rosalie Thomassen

'Je hart en ziel gaat in het werk zitten. Het was dus een behoorlijke klap voor ons', begint vrijwilliger Jeffrey van der Veur. Samen met zijn collega's bouwde hij wekelijks aan rekwisieten voor het festival. 'We gaan in ieder geval ons uiterste best doen om volgend jaar toch het festival te organiseren.'

Toekomst festival onzeker

Volgens Thomassen is het knap lastig om alles weer te vervangen: 'Waarschijnlijk lukt dat nooit. Inmiddels krijgen we wel veel aanbiedingen van andere middeleeuwse festivals en kloppen mensen bij ons aan om geld te doneren.'

Daarom besloot het bestuur afgelopen weekend een crowdfundactie op te zetten. De volgende editie staat in augustus 2020 gepland. 'Als de benefietactie niet genoeg oplevert, wordt het lastig om volgend jaar het festival te organiseren.'

Foto: Omroep Gelderland