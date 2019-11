Gefrustreerde buurtbewoners protesteren tegen huisvesting arbeidsmigranten in Wehl

Buurtbewoners plaatsten zondag protestborden langs de Weemstraat in Wehl, omdat zij het niet eens zijn met de mogelijke huisvesting van een groot aantal arbeidsmigranten. De gemeente Doetinchem meldt dat het nog helemaal niet zeker is of er überhaupt migranten in de buurt komen wonen.

Een verkoopakte laat zien dat Manege 't Meerenbroek in Wehl is verkocht aan Kever BV. Dat bedrijf is verbonden aan kippenslachterij Esbro. Begin dit jaar werkten daar 650 mensen, waarvan 500 arbeidsmigranten. Buurtbewoners zijn bang dat het bedrijf opnieuw plannen heeft om migranten te huisvesten. Zelf zegt de onderneming van niets te weten. Zij wil verder niet reageren op de verkoop van de manege.

'Te grote concentratie mensen'

'Ik heb niets tegen arbeidsmigranten', zegt Leo Kuning, woordvoerder van de protesterende buurtbewoners. 'Hier in de buurt zijn een aantal huizen verhuurd aan migranten. Daar is geen probleem mee. Maar ze willen nu een te grote concentratie mensen huisvesten. En over vijf jaar zijn die arbeidsmigranten niet meer nodig. Wat gebeurt er dan?'



Kuning geeft aan dat buurtbewoners al bij de gemeente hebben aangeklopt met hun frustraties. Vooralsnog hebben ze geen reactie ontvangen. 'Daar willen we niet op wachten, want we zijn bang dat we tegen die tijd geen invloed meer kunnen uitoefenen.'

'Verkoopakte zegt nog niets'

Wethouder Ingrid Lambregts geeft aan dat het helemaal niet zeker is of er überhaupt plannen zijn om arbeidsmigranten te huisvesten op het terrein van de manege. 'Het gaat mij er niet om wie wat verkoopt', zegt zij. 'Pas op het moment dat een aanvraag voor huisvesting van migranten voldoet aan onze regels, kunnen wij een uitspraak doen. Zo'n verkoopakte zegt dus nog niets.'



De gemeenteraad van Doetinchem bepaalde eerder dat zij de huisvesting van arbeidsmigranten beter wil organiseren. Daarom stelde de raad regels op waar een aanvraag voor huisvesting aan moet voldoen. Zo is bepaald dat er op een locatie niet meer dan 100 tot 125 migranten mogen worden ondergebracht en dat er genoeg draagvlak in de omgeving moet zijn.

Vijf aanvragen voor huisvesting

De gemeente Doetinchem laat weten dat zij vijf aanvragen voor huisvesting van arbeidsmigranten heeft ontvangen. Om welke bedrijven het gaat, kan Lambregts niet zeggen. Wel geeft ze aan dat twee aanvragen niet kansrijk zijn en dat er één het meest kansrijk is: 'Maar welke dat is, kan ik ook niet vertellen.'