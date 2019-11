Hou 29 mei vrij: Paul McCartney in het Goffertpark

In een filmpje was dit weekeinde al te zien dat de zanger waarschijnlijk in Nijmegen op zou gaan treden. Nu is duidelijk dat dat inderdaad gaat gebeuren. McCartney staat vrijdag 29 mei in het Goffertpark. Het concert begint om 16.30 uur.

Organisator Mojo meldt op de website dat het concert bijna drie uur zal duren en dat McCartney werk ten gehore zal brengen uit zijn periode bij The Beatles, Wings en solo-werk.

De kaartverkoop start aanstaande zaterdag om 10.00 uur. Kaarten zijn beschikbaar vanaf 99,68 euro.

Eerste keer in Goffert

Het is de eerste keer dat McCartney in Nijmegen optreedt. Op de site van Mojo laat hij weten: 'Dit is mijn eerste bezoek aan Nijmegen en ik heb er goede dingen over gehoord. Het is altijd bijzonder om op te treden in steden waar we nooit zijn geweest.'

De show in Nijmegen is onderdeel van zijn Freshen Up-tournee waarmee hij al meer dan een jaar de wereld over trekt. Hij speelde met die show al in twaalf landen, maar niet in Nederland.