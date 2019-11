Metershoge zandsculpturen vertellen verhalen uit de Bijbel

De grote zandsculpturenexpositie is een initiatief van Aad Peters (63). Hij schakelde zandkunstenaars in van over de hele wereld om het project te realiseren. 'Het is een soort protestantse vorm van communiceren. Want dit kan altijd instorten, je kan het niet blijven aanbidden', vertelt Peters in het programma Van Gelders Grijs.

De sculpturen vertellen vele Bijbelverhalen. 'Maar ik zeg niet of de Bijbel waar is of niet.' Of God bestaat is voor Peters geen discussie. 'De evolutie van bewustwording is veel interessanter. Het gaat om het bewustzijn.'

De hele expositie is zoveel mogelijk gemaakt met gebruikte materialen. Zo heeft hij touw van boten uit Elburg geregeld om een hek te maken in de expositieruimte.

