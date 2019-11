Dorpshuis Renkum scoort niet al te best onder beheerders

In het programma Dorpshuis Van Het Jaar van Omroep Gelderland gingen de dorpshuisbeheerders met hun kritische blik op bezoek bij MFC Doelum. Het dorpshuis kreeg in totaal 8 van de 25 punten toebedeeld. Een vakjury heeft ook een bezoek gebracht aan Renkum, maar komt later met haar oordeel.

De tekst gaat verder onder de video.

Het centrum maakt indruk op de beheerders van de andere genomineerde dorpshuizen. Toch mist er iets essentieels. 'Ik vind het groot, te groot', zegt Peter Vaags van 't Dorpshuus IJzerlo. 'Ik vind het geen sfeertje hebben, het is meer een sportcomplex.'

'Zwembad is geweldig'

'Misschien beantwoordt het heel goed het doel waarvoor het hier gebouwd is. Maar als dorpshuis vind ik het wel heel groot', zegt Gerrie Halsema van Het Stadshuus in Lochem. Ans Meijnders van buurthuis 't Huukske in Arnhem was onder de indruk van het zwembad. 'Dat de vloer omhoog en omlaag kan, de ruimte, ik vond het geweldig.'

Beheerder Astrid de Bondt van MFC Doelum had de lage uitslag wel verwacht. 'Ik begrijp waarom ze het zeggen. Qua hart zijn we niet zo verschillend van de anderen. We proberen allemaal met de middelen die we hebben het beste ervan te maken.'

Met de 8 punten staat MFC Doelum in Renkum onderaan de lijst.

Bekijk hier de hele uitzending van Dorpshuis Van Het Jaar.