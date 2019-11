'Met de rolstoel onder de douche? Dat kan niet'

Voor het programma Dorpshuis Van Het Jaar van Omroep Gelderland test Troost de genomineerde dorpshuizen op toegankelijkheid. Het gebouw van MFC Doelum is vrij nieuw, waardoor er goed is nagedacht over de toegankelijkheid.

Vlak na de binnenkomst heeft Troost al een puntje van kritiek: de lage kapstok is niet altijd beschikbaar.

Het centrum heeft ook een zwembad, waar ook een lift aanwezig is. 'We hebben op zaterdag een club van mensen met rolstoelen of andere beperkingen die in het bad komen zwemmen', legt de beheerder van het centrum uit.

Troost is ook tevreden met de lift en het mindervalidentoilet. Echter in de kleedkamer gaat het mis. Een aangepaste doucheruimte is er niet. 'Je kan niet met een rolstoel onder de douche', zegt Troost.

Al met al is hij erg tevreden. 'Het is een prachtig gebouw. Je merkt dat ze het internationale toegankelijkheidssymbool goed hebben doorgevoerd, van kelder tot de bovenste verdieping', is de conclusie van Troost. 'Het zijn een paar kleine dingen die beter kunnen.'

Het uiteindelijke oordeel van Jan Troost volgt in de finale.

