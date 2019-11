De Graafschap kan op trainingscomplex AZ prima zaken doen

Het kunstgras is niet van de beste kwaliteit, het waait er vaak en een bruisend stadion is het uiteraard ook niet. Op het trainingscomplex van AZ moet De Graafschap maandagavond de volgende horde nemen.

door Richard van der Made

De ploeg van trainer Snoei kan weer een uitstekende slag slaan als het op het moderne complex in Wijdewormer opnieuw drie punten pakt. De Graafschap zou dan weer naast SC Cambuur komen aan kop van de eerste divisie. 'We zitten in een periode met tegenstanders waarin we goede zaken kunnen doen', beseft ook Snoei.

Het verschil met FC Volendam bijvoorbeeld kan oplopen naar negen punten. De ploeg van Wim Jonk staat vierde. Jong Ajax is de nummer drie maar de Amsterdammers dingen niet mee naar promotie. Vorige week won De Graafschap bij Helmond Sport, vrijdag werd Jong PSV geklopt. En maandagavond wacht het beloftenteam van AZ.

'Uit interesse volg ik zeker wie er wel of niet zouden kunnen spelen', zegt Snoei over de krachtmeting met de talenten van AZ. 'Een spits als Druijff bijvoorbeeld heeft toch eredivisie ervaring. Ik ken hem ook goed. Daar kijk je dan naar en houd je toch rekening mee.'

De Graafschap kan mogelijk niet beschikken over Ted van de Pavert die tobt met fysieke klachten en tegen Jong PSV al na één helft naar de kant werd gehaald. In zijn plaats zou dan Jasper van Heertum spelen, maar de verwachting is dat Van de Pavert gewoon start. Verder keert Gregor Breinburg terug in het elftal. De Arnhemmer kreeg een wedstrijd rust, maar is voor Snoei een onmisbare schakel op het middenveld. 'Hij gaat steeds beter spelen', zei de coach onlangs al.

Vermoedelijke opstelling: Jurjus, Owusu, Van Huizen, Van de Pavert, Tutuarima; Vet, Breinburg, Van den Boomen; Van Mieghem, Seuntjens en Hamdaoui.