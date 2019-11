Gebouwen kleuren oranje om geweld tegen vrouwen: 'Ja, dit is nodig'

Deze maandag is het de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Tot 10 december wordt 16 dagen lang wereldwijd actiegevoerd. Samen met ministeries, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties voert UN Women de campagne.

Campagne meer dan nodig

Dat die campagne ook in Nederland meer dan nodig is, blijkt wel uit recente cijfers. In ons land krijgt 45 procent van de vrouwen namelijk te maken met seksueel, fysiek of psychisch geweld in haar leven. De oranje kleur staat voor de dageraad, een hoopvolle zonnige toekomst voor vrouwen zonder geweld.

Groesbeek trapt de actie in Gelderland af. Sinds zondagavond kleurt het gemeentehuis van Berg en Dal al oranje.

Bekijk de beelden (tekst gaat daaronder verder):

Wethouder Irma van de Scheur zorgde met een druk op de knop dat het gemeentehuis in een oranje gloed gedompeld is. Ze had wat twijfels over de actie, maar steunt die nu voor de volle honderd procent.

'Toen wij hiervoor gevraagd werden, was het de tijd van 'me too'. Ik dacht: moeten wij als vrouwen elke keer in de slachtofferrol gaan zitten? Maar als je het nieuws een beetje volgt, dan zie je dat er zoveel gebeurt dat je denkt: ja, dit is nodig.'

Meer oranje

In onze provincie kleuren maandag gebouwen in Arnhem, Bennekom, Culemborg, Doesburg, Doetinchem, Ede, Wageningen, Oosterbeek, Nijmegen, Nijkerk en Groenlo oranje. Net over de provinciegrens wordt in Deventer de Wilhelminabrug oranje verlicht.