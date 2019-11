Amateurvoetballer in Arnhem uitgemaakt voor roetveegpiet

Bij een wedstrijd in het amateurvoetbal in Arnhem is zondag een donkere voetballer uitgemaakt voor roetveegpiet. Het incident vond plaats bij het duel tussen Eldenia en het Utrechtse Sporting '70 in de derde klasse D.

Een speler van de bezoekers werd kort voor het einde bij een stand van 0-0 uitgemaakt voor roetveegpiet, zegt bestuurslid Wim Hendriks van Eldenia tegen de NOS. 'De scheidsrechter hoorde het, greep in en sprak de toeschouwer aan', zegt Hendriks. Zijn club heeft onmiddellijk excuses gemaakt.

'Wat een ramp'

De scheidsrechter maakte direct een einde aan de wedstrijd. Een goed besluit, vindt voorzitter Willem Muilenburg van de club uit Utrecht. 'Ik was er helemaal klaar mee. Dat je je zó uit, en zeker in dit weekend. Wat een ramp.'

Of er aangifte volgt, is nog niet te zeggen. Muilenburg laat dat aan de speler in kwestie, die volgens hem weinig meekreeg van het incident. 'Hij zei dat hij vaker zo wordt bejegend en dat hij eraan gewend is. Dat doet pijn.'

Maatregelen

De Arnhemse club gaat maatregelen nemen tegen de toeschouwer. 'Hij is meteen vertrokken, maar we weten natuurlijk wel wie het is', zegt bestuurslid Hendriks. 'Morgenavond komen we als bestuur bij elkaar, en de desbetreffende persoon hebben we dinsdag uitgenodigd. Dit tolereren we niet, we keuren dit af en het is een dieptepunt voor onze vereniging.'

Zowel de club uit Utrecht als de club uit Arnhem gaat het incident melden bij de KNVB.

Wedstrijd in Emmen stilgelegd

Het was niet het enige racistische incident zondag. Bij de wedstrijd VV Emmen tegen JOS Watergraafsmeer uit Amsterdam riep een toeschouwer 'Zwarte Piet' naar een donkere speler van de bezoekende club. Die wedstrijd werd een kwartier stilgelegd en de man van het sportcomplex verwijderd.

Dit weekend is in het Nederlandse voetbal een minuut stilte gehouden tegen racisme, naar aanleiding van racistische uitlatingen tijdens de wedstrijd FC Den Bosch-Excelsior van vorige week zondag. Toen werd de donkere speler Ahmad Mendes Moreira racistisch bejegend.

