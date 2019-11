Honda kan Vitesse niet verlossen: 'Ik ben God niet, geef me de tijd'

door Richard van der Made

Een bataljon Japanse journalisten dook na de nederlaag tegen Sparta bovenop Honda. De 33-jarige middenvelder sprak echter alleen met de Nederlandse pers en liet zijn landgenoten staan. Vervolgens hield hij een overtuigend betoog waarin hij vroeg om tijd en geduld.

'Give me time'

'Geef me een week', legde Honda er later toch weer behoorlijk wat druk op. 'Ik heb even de tijd nodig om te wennen in het veld en samen te kunnen spelen met jongens als Linssen en Bero. En er lopen meer goede voetballers met ervaring. Maar het ontbreekt nu aan vertrouwen. Dat hebben ze verloren en dat moet snel terug. Ik ga met de spelers praten en ook met de trainer.'

Project Honda

Honda is overtuigd van zichzelf en spreekt zijn zinnen rustig maar resoluut uit. 'Dit is mijn project en het gaat goed komen. Laten we niet blijven hangen in negativisme, maar optimistisch blijven. De spelers moeten ten eerste in elkaar geloven, we moeten praten en dan drie punten pakken. Dat is de manier', vindt Honda.

Grote kans

Trainer Slutskiy had het elftal tegen Sparta om de voormalig speler van CSKA Moskou en AC Milan heen gebouwd. De creatieve middenvelder kreeg een centrale en aanvallende rol en werd in de rug gedekt door Bazoer en Bero. Vitesse had na een goed begin echter weinig vat op Sparta. Na rust was dat beter en miste Honda een grote kans. 'Die had erin gemoeten. Het was een grote kans', oordeelde hij kritisch.

De verwachtingen zijn logischerwijs hoog gespannen, maar tegen Sparta kon Honda het verschil niet maken. 'Ik ben geen God', verontschuldigde hij zich. 'Ik wil dit team helpen en heb vertrouwen dat het gaat lukken. Daarna moeten we onszelf gaan helpen. Voor nu moet je de situatie zoals hij is accepteren met een aantal nederlagen achter elkaar. We moeten onze verantwoordelijkheid gaan pakken naar de fans en zorgen dat het volgende week beter zal zijn.'