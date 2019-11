Slutskiy onder druk bij Vitesse: 'Ik maak me alleen zorgen om het team'

Leonid Slutskiy voelt de druk bij Vitesse toenemen. Het spel wordt niet beter, de fans schreeuwen om het vertrek van de Rus en ook achter de schermen is er overleg over zijn positie. 'De reactie van de supporters vind ik normaal.'

door Richard van der Made

Vier nederlagen op rij is nieuw voor de ervaren Slutskiy, die bondscoach was van Rusland en drie keer kampioen werd met CSKA Moskou. Vorig seizoen greep de markante trainer met Vitesse echter naast Europees voetbal en mopperden veel fans al over het saaie en vaak defensieve voetbal van Vitesse.

Dit seizoen beloofde Slutskiy beterschap. Vitesse begon ook goed en pakte, soms met geluk, verrassend veel punten. Het doel was om zowel uit - als thuis het spel te domineren. Maar zelfs tegen laagvliegers als FC Emmen, ADO Den Haag en Sparta komt daar de laatste tijd niets van terecht.

Sterker, op Spangen in Rotterdam ging de Gelderse subtopper voor de vierde maal op rij onderuit. 'Ook ik heb dit in mijn carriere nog niet meegemaakt', lispelde een aangeslagen Slutskiy voor de camera na de 2-0 nederlaag. 'Het is zeer pijnlijk, maar het werkt nu even niet. Oke, we blijven doorgaan met hard werken.'

Slap

Toch oogde Vitesse in de eerste helft slap en inspiratieloos en was niet zichtbaar dat de spelers voor elkaar en de trainer wilden vechten. En dat was niet voor het eerst dit seizoen. Slutskiy lijkt zijn spelers nu al ruim een maand niet op scherp te krijgen. Na een aardig begin, nam promovendus Sparta het heft in handen. 'Iedere wedstrijd is weer anders, maar het scenario was hetzelfde. We krijgen veel kansen, moeten op jacht naar de gelijkmaker maar krijgen uiteindelijk een tweede goal tegen', reageerde de Rus.

Vertrouwen

'Dat is ook omdat we veel energie hadden verbruikt in de tweede helft en met veel spelers voor de bal speelden', verklaarde Slutskiy die met zijn selectie de vierde deceptie op rij moest slikken. 'Na elke nederlaag verlies je vertrouwen. Het is moeilijk voor het team en moeilijk voor de fans.'

Vrije val

De positie van Slutskiy lijkt nog niet te wankelen. Maar zeker is dat de Russische eigenaar Oyf de alarmerende situatie waarin Vitesse verkeert nauwlettend volgt. Technisch directeur Mo Allach oogde voor de wedstrijd op Spangen nog vrij ontspannen, maar zal de komende dagen toch ook zijn trainer eens diep in de ogen kijken nu Vitesse in een serieuze vrije val is beland.

Slutskiy maakt zich geen zorgen, zegt hij. 'Dat doe ik nooit. Wat voor toenemende druk? Ik ben alleen bezig hoe we beter moeten gaan spelen. Nee, bezorgd over mezelf ben ik niet. Dat ben ik nooit. Ik kijk alleen naar het team. Maar pijnlijk is deze situatie wel.'

'Schaam je kapot'

De fans schreeuwden na de 2-0 van Smeets enkele seconden om het vertrek van de Russische coach. Ook werd uit het vak 'schaam je kapot' naar de spelers geslingerd. 'Ik begrijp de reactie van de fans. Dat is normaal in deze situatie.'