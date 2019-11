Nieuwe mokerslag voor ondermaats Vitesse bij Sparta

Vitesse is door Sparta nog dieper in de zorgen gedrukt. Op het Kasteel in Rotterdam verloor het zwalkende Vitesse met 2-0. Het is de vierde deceptie op rij voor de Arnhemmers.

De sportieve crisis is serieus en neemt steeds grotere vormen aan nu Vitesse zondag ook onderuit ging bij promovendus Sparta. De kwakkelende ploeg van Slutskiy, met een anonieme Honda in een centrale rol op het middenveld, begon dominant en probeerde Sparta onder druk te krijgen. Dat lukte en Buitink kreeg de eerste grote kans. Na goed werk van Clark schoot de Nijkerker uit de draai op de paal.

Sparta controleert

Daar had Vitesse dus pech. Sparta was wakker en nam langzaam het initiatief over. Vitesse zakte in een rap tempo weg, ging achteruit lopen en werd slordig. Na een half uur opende de ploeg van Fraser de score. Na een korte corner legde Smeets de bal op het hoofd van Mattheij die raak knikte. Obispo wilde de bal nog weghalen in de verre hoek, maar tastte mis.

Sparta controleerde nu het duel en Vitesse zakte opnieuw door de ondergrens. Het dolende elftal van Slutskiy liep bijna inspiratieloos over het veld en legde nauwelijks nog een fatsoenlijke aanval op de mat. Sparta kreeg meer mogelijkheden, maar het povere Vitesse haalde de rust met een nipte achterstand (1-0).

Meer passie en agressie

In de tweede helft toonde Vitesse ruim twintig minuten een ander gezicht. De Arnhemmers joegen op de gelijkmaker met meer passie, agressie en structuur. Bazoer vond de uitblinkende doelman Harusj op zijn weg en Matavz zag de goalie van Sparta een krachtige kopbal over het doel ranselen. Ook de onzichtbare en allesbehalve wedstrijdfitte Honda kon zich niet onderscheiden.

Fans roeren zich

De Japanner kreeg nog wel een grote kans, maar faalde. Vervolgens werd Sparta weer wat sterker en golfde het spel in de boeiende tweede helft weer wat meer op en neer. In de slotfase, nadat Sparta een aantal kansen om zeep had geholpen, velde Smeets uiteindelijk het vonnis over Vitesse. De middenvelder joeg de bal achter Pasveer en dompele Vitesse opnieuw in rouw. De fans, talrijk naar Spangen afgereisd, schreeuwden even om het vertrek van de Russische coach.

Zie ook: TERUGLEZEN | Vitesse dieper in sportieve crisis na vierde nederlaag