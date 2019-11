Boeren feesten om de demonstratiekas te spekken

Met een touringcar komt weer een nieuwe lading boeren aan bij zalencentrum De Hofnar in Aalten. Binnen zijn de eerste biertjes al getapt. Na alle boerenacties komen de bezoekers hier om te ontspannen en om de organisatoren van Farmers Defence Force in het zonnetje te zetten. 'Demonstreren is één ding, maar het moet ook leuk zijn. We doen het voor elkaar, met zijn allen.'

Bekijk de reportage. De tekst gaat daaronder verder.

De boeren trokken de afgelopen maanden de aandacht met hun acties tegen de stikstofaanpak. Nadat bekend werd dat in Nederland te veel stikstofoxiden neerslaan in natuurgebieden kwam de overheid met maatregelen. Te streng en te snel, volgens de boeren. Met hun acties hebben ze de aangekondigde maatregelen voorlopig tegengehouden.

'Moed indrinken'

De bezoekers van het feest in Aalten betalen 5 euro entree. De opbrengst gaat naar de farmers Defence Force. Dat geld wordt gebruikt voor nieuwe acties en onkosten die de organisatie moet maken.

'We staan zeker nog niet te feesten omdat we alles binnen hebben gehaald. Sterker nog, we hebben eigenlijk nog niks binnengehaald', blikt organisator Erik Luiten terug op de actieperiode. De definitieve maatregelen zijn immers nog niet bekend en worden de komende maanden pas bekend gemaakt. 'Dan moet blijken wat gaat gebeuren. Het is niet alleen terugblikken, maar ook een beetje moed indrinken voor de periode die eraan zit te komen.'

De boeren gaan in de tussentijd niet op hun lauweren rusten. Maandag gaan ze met trekkers langs opritten van de snelweg staan om zichtbaar te blijven en om druk te zetten achter een gesprek tussen Farmers Defence Force en de minister.

Zie ook: Boeren willen 'spierballen tonen' en langs opritten van snelwegen staan