Ophef om geweigerd NEC-spandoek met woord zwart

Een spandoek van NEC-aanhangers met daarop de tekst 'Zwart is de mysterie en de kracht van de magie' is vrijdagavond voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen Helmond Sport geweigerd. Volgens algemeen directeur Wilco van Schaik van de Nijmeegse club heeft dat echter 'niets te maken met de in Nederland levende discussies'.

Een supporter van NEC schrijft op Twitter dat het doek is geweigerd, omdat het woord zwart aanstootgevend kan zijn. Voorzitter Jeroen Rengers van Supportersvereniging NEC bevestigt dat het spandoek is geweigerd, maar zegt de exacte reden niet te weten. 'Iedereen legt nu de link met het woord zwart, maar ik weet niet of het iets met racisme te maken heeft.'

NEC stelt in een statement dat het spandoek het stadion niet in mocht, omdat het net als een aantal andere doeken niet vooraf was aangemeld. 'Dus dan is de afspraak ‘die doeken komen niet het stadion in’. Zo gaat dit al jaren en is het ook nu volgens de afspraken gelopen', aldus Van Schaik.

Supporters en club in gesprek

Pas achteraf bleek volgens de directeur dat het woord zwart op het spandoek stond. 'Maar daar ging het niet om', stelt hij. 'Het bewuste spandoek dat uit drie delen bestaat was niet aangemeld, dan is het duidelijk en klaar. Dat het woord zwart ergens te lezen was is dan ook nooit de reden geweest zoals er nu wordt beweerd.'

Rengers kreeg pas na de wedstrijd te horen dat het spandoek was geweigerd. Het ging volgens hem om een doek met vier regels uit een bekend NEC-lied, waarin de kleuren rood, groen en zwart van de voetbalclub worden bezongen. De supportersvereniging heeft aangedrongen op een gesprek met de club over de kwestie, die woensdag plaatsvindt.

