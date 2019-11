Jakobsen wil Heukelum ook trots maken in de grote wielerrondes

Op zijn eerste supportersavond genoot de 23-jarige sprinter met volle teugen. 'Leuk om alle mensen te ontmoeten die me altijd steunen. Ik kom hiervandaan, mijn ouders wonen hier al heel hun leven en ik ook. Heukelum heeft een speciaal plekje in mijn hart. Iedereen kent elkaar hier. Ik fiets hier graag over de dijken en het is nergens natuurlijk zo goed als thuis.'

Al 150 leden

Fred de Groot, voorzitter van de Supportersclub Fabio Jakobsen, merkt hoe populair de wielrenner al is. 'We hebben bijna 150 leden in een jaar tijd en dat zal alleen maar toenemen als hij nog meer gaat presteren. We willen ook vaker naar koersen toe, even kijken wat zijn programma is. Fabio is een fantastische jongen, dat merk je ook op zo'n avond. En hij is trots op Heukelum.'

Bekijk de reportage. De tekst gaat daaronder verder.

Jakobsen wil Heukelum nog heel vaak trots maken. 'Het gaat al heel snel. We bekijken nu de parcoursen van de grote rondes voor volgend jaar en ook naar het voorjaar. Ik wil in de toekomst op de Giro en de Tour richten en het Vlaamse voorjaar. Dat zijn koersen waar ik als sprinter op moet mikken.'