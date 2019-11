Tissoe baalde wel even van zijn doorbroken reeks bij NEC

'Ja, een raar gevoel om weer een doelpunt tegen te kregen', vindt de doelman van NEC. 'Het belangrijkste voor mij is 2-1 winnen, dan heb ik liever dan 0-0. Ik was in de buurt van het record van Gabor Babos, maar dat was eredivisie. Dat heb ik ook tegen hem gezegd. Tegen Helmond Sport geven we het minste weg in de laatste zes wedstrijden, maar krijgen we er wel één tegen. Maar achterin staat het heel goed. De jongens vullen elkaar goed aan. De communicatie is goed, iedereen weet wat er van hem verwacht wordt. We spelen heel stabiel.'

En mede daarom is NEC koploper in de tweede periode. 'Als we morgen winnen van Jong Utrecht, spelen we vrijdag al een soort finale tegen Volendam. Maar het wordt zeker niet eenvoudig. Heel veel mensen verwachten waarschijnlijk dat we een makkelijke overwinning binnenslepen. Maar zij hebben veel jonge talenten en als je ze laat voetballen, ga je het heel lastig krijgen.'

Bijnaam

Niemand noemt de doelman Mattijs in de spelersgroep. 'Nee, ik heb een bijnaam: Tissoe. Dat komt al vanuit Willem II. Het ging eerst naar Mattijssoe, toen naar Mattissoe en nu Tissoe. Iedereen vond dat lekker klinken en ikzelf ook wel.'