Arnhemmer betaalt meer afvalbelasting vanwege 'wens GroenLinks'

Afvalverwerking wordt duurder in Arnhem. En dat wordt doorberekend aan de burger. Veel partijen willen dat wel anders maar GroenLinks heeft die wens neergelegd in de coalitieonderhandelingen en wil daar nu niet vanaf stappen.

door Huibert Veth

De kosten voor de afvalverwerking stijgen volgend jaar met zo'n 10 procent. Dat komt door stijgende kosten van de afvalverwerker en doordat de invoering van diftar, het betalen per afvalzak, wordt uitgesteld tot 1 juli volgend jaar. De gemeente gaat er namelijk vanuit dat bij de invoering van diftar de afvalproductie daalt en ook de kosten voor de gevreesde afvaldumpingen in de hand worden gehouden.

Kostendekkend

Hoe de extra kosten, in totaal zo'n 1,5 miljoen euro, worden verrekend is natuurlijk een politieke keuze. Maar in het coalitieakkoord werd afgesproken dat de afvalstoffenheffing 'kostendekkend' moet zijn. De opbrengsten moeten dus even hoog zijn als de kosten: die kosten komen op het bordje van de Arnhemse burger.

Voor de coalitiepartners VVD en D66 zijn andere opties bespreekbaar. VVD-raadslid Rebin Maref zette de deur daar wagenwijd voor open door te stellen dat zijn partij een 'gouden regel' heeft: 'Wij zijn nooit voor belastingverhoging.'

'Prima bespreekbaar'

'Deze afspraak is ingebracht door GroenLinks. En zoals je weet is een coalitieakkoord geven en nemen', zegt raadslid Maarten Venhoek (D66). De SP zal een voorstel indienen om niet de belasting te verhogen maar te bezuinigen op ambtenaren. De overheid die in haar eigen vlees snijdt. Voor Venhoek is dat 'prima bespreekbaar' als het aan zijn partij ligt.

Kloof tussen arm en rijk

De vraag is waarom GroenLinks juist aan deze vorm van lastenstijging vasthoudt. Linkse partijen kiezen vaker voor belastingverhoging in plaats van bezuinigen op andere terreinen, maar deze belasting werkt niet nivellerend. Iedereen betaalt immers hetzelfde: daardoor wordt de relatieve kloof tussen arm en rijk groter.

'Meest logisch en passend'

Enige uitzondering hierop is de kwijtscheldingsregeling voor minima, de allerlaagste inkomens, waar fractievoorzitter Mark Coenders (GroenLinks) op wijst. Waarom dan toch deze optie? 'Het moet betaald worden helaas, en dan is dit de meest logische en passende optie. Afvalstoffenheffing is heffing voor afvalstoffen. Gaan die kosten omhoog, dan ook de heffing.'

Hoe de vierde coalitiepartner PvdA tegen de kwestie aankijkt, is onduidelijk. Zij hebben nog niet inhoudelijk gereageerd. Maar omdat GroenLinks vasthoudt aan het akkoord zal de coalitie aankomende woensdag mee moeten stemmen. Een gemiddeld huishouden gaat dan ruim twee tientjes per jaar meer betalen.

