Varkensboeren kunnen zich laten uitkopen: 180 miljoen beschikbaar

De regeling houdt in dat de overheid de rechten voor het bedrijf vordert en de stallen laat slopen. Alleen boeren in gebieden met veel varkenshouderijen komen in aanmerking, zoals in Gelderland en Noord-Brabant. Het ministerie stelt 180 miljoen euro beschikbaar.

'Enorm ingrijpende maatregelen'

De uitkoopregeling is gericht op varkenshouderijen die geuroverlast veroorzaken. Maar hoeveel en welke boeren zich inschrijven is onduidelijk. Het ligt gevoelig en ook voor agrariërs onderling is het vaak gissen welke boer zich wel of niet inschrijft. 'Dit zijn enorm ingrijpende maatregelen. Niet te vergelijken met het stoppen van een andere baan. Dit is je leven', vertelt varkenshouder Gerard Holleman. Hij is varkenshouder in Babberich en stopt niet.

Dat boeren het niet aan willen geven als ze stoppen, heeft volgens hem niet met schaamte te maken. 'Dat was vroeger misschien wel zo, maar die tijd zijn we wel echt voorbij.'

'Het levert te weinig op'

Gert Bouwman uit Terschuur schrijft zich wel in voor de regeling. Hij is 56 jaar oud, heeft geen opvolger voor zijn bedrijf en financieel heeft zijn bedrijf het moeilijk. 'Het levert te weinig op om van te leven, maar is te veel om me een hobbyboer te noemen. Dan komt een saneringsregeling langs en die biedt voor ons gewoon kansen', zegt hij tegen de NOS.

Zijn boerderij ligt dicht bij de kern van Terschuur (gemeente Barneveld). Op die plek worden dan waarschijnlijk nieuwe huizen gebouwd. Het besluit om te stoppen was een hele lastige, stelt Bouwman. 'Je bent boer, dat zit in je en dat blijft in je zitten.'

Niet direct duidelijkheid

Agrariërs die zich inschrijven weten niet meteen of ze ook mee kunnen doen aan het programma. Dat kan tot onrust leiden bij buren en werknemers. De sanering kan tot 15 januari worden aangevraagd. Daarna wordt de pot verdeeld.

Maar de prijs per varken is in de regio oost lager dan in Noord-Brabant. Daarom moeten volgens Linda Janssen uit Erlecom, voorzitter van de Producenten Organisatie Varkenshouderij, ook gemeentes helpen bij de sluiting van een bedrijf.

