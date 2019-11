Raadsleden gaan in debat met leerlingen tijdens debatwedstrijd

Wie zijn de betere debaters, leerlingen van het Pax Christi College of raadsleden van de gemeente West Maas en Waal? Dit gaan ze zelf uitmaken tijdens de eerste editie van een debatwedstrijd in het gemeentehuis.

De manier om jongeren meer te betrekken bij de politiek, is om ze een plek te geven in de raadszaal. Zo moeten ze gedacht hebben in het gemeentehuis. Op woensdag 27 november gaat het gebeuren. 16 leerlingen van het Pax Christi College gaan in debat met 8 raadsleden van de gemeente, die zo sportief zijn om de strijd aan te gaan.

Thema’s

De debaters zullen aan de hand van drie actuele stellingen uitmaken wie de winnaar gaat worden. De thema’s zullen zonder twijfel voor verhitte discussies gaan leiden. Zo gaan ze in debat over een verbod op het gebruik van lachgas in openbare ruimten. En zullen ze de degens kruisen over de vraag of jongeren vanaf 16 jaar ook zouden mogen stemmen voor de gemeenteraad.

Winnaar

Net als in andere debatwedstrijden mogen de deelnemers niet zelf kiezen of ze voor of tegen zijn. Ze krijgen kort van tevoren te horen welke kant ze zullen moeten verdedigen. Dat maakt het extra lastig, want ze zullen dus beide standpunten goed paraat moeten hebben. De winnaar is straks dus niet alleen de persoon die zijn of haar standpunt het beste kan beargumenteren, maar ook de persoon die goed rekening kan houden met de tegenstander.

De gemeente hoopt dat de jongeren door dit debat ervaren hoe interessant de lokale politiek kan zijn.