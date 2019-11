VVOG komt met eigen aanvoerdersband voor respect, tegen racisme

VVOG had al langer plannen voor de aanvoerdersband, maar de introductie kwam in stroomversnelling na het incident van vorige week in de wedstrijd FC Den Bosch-Excelsior. Daarbij werd Excelsior-speler Ahmed Mendes Moreira racistisch bejegend.

Zelf getroffen

In 2016 werd VVOG zelf geconfronteerd met racisme, toen toenmalig speler Pernelly Biya oerwoudgeluiden naar zijn hoofd kreeg in de uitwedstrijd bij Harkemase Boys. VVOG stapte destijds van het veld af. 'Het leeft binnen de club en binnen de selectie nu nog, een aantal jongens heeft die wedstrijd meegemaakt', vertelt voorzitter Fred-Jan Moll.

Sindsdien is de Harderwijkse derdedivisionist vooruitstrevend om racisme uit de sport te weren. 'Wij vinden dat we een voorbeeld moeten zijn', stelt Moll. 'Met de nieuwe aanvoerdersband willen we aandacht vragen voor respect en tegen racisme.'

De nieuwe band slaat voorlopig goed aan bij de jeugd: 'Ik vind deze band heel mooi, met het woord respect er duidelijk op', zegt JO15-speler Bram Hakvoort.

Bekijk de reportage. De tekst gaat daaronder verder.

Keihard aanpakken

VVOG baalt dat het onderwerp racisme opnieuw op de kaart moet worden gezet in de voetbalwereld. 'Er is in drie jaar tijd namelijk weinig veranderd, het zou mooi zijn als de KNVB nu een voorbeeldfunctie neemt', vindt voorzitter Moll. 'Mensen die zulke dingen doen, moeten keihard worden aangepakt.'

Net als in het betaald voetbal lieten spelers van VVOG zaterdag in de eerste minuut van hun wedstrijd tegen Jong Almere City hun benen stil. Om zo onder de slogan 'Racisme? Dan voetballen we niet' een statement te maken.

Zie ook: