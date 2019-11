Spelers Vitesse hebben goed gevoel: 'Klaar om mindere fase om te draaien'

Vitesse verkeert in sportief zwaar weer. De positie op de ranglijst is niet eens zorgelijk, maar het spel en de resultaten van de laatste tijd wel. 'Zondag moeten wij winnen. De druk staat er zeker op.'

door Richard van der Made

Remko Pasveer spreekt de woorden na de training klip en klaar uit. De ervaren goalie weet wat er zondagmiddag gevraagd wordt op het Kasteel tegen Sparta. De nuchtere Tukker, bezig aan een sterk seizoen, staat als een echte leider voor zijn troepen. Pasveer weet dat Vitesse de sportieve crisis moet bezweren met drie punten in een lastige uitwedstrijd. Hij straalt echter uit dat die ommekeer er ook gaat komen tegen de promovendus uit Rotterdam.

'Deze situatie hebben wij zelf gecreëerd, net zoals er een positieve druk was toen we veel wonnen. Mijn gevoel zegt ja, we komen hier uit. We zijn er ook klaar voor. Er is veel gesproken. Veel momenten zijn langsgekomen. Alleen moet je het altijd doen op het veld. Ik ben wel benieuwd of het gewerkt heeft.'

Fris worden

De afgelopen drie duels liet Vitesse weinig zien op het veld. Nul punten uit wedstrijden tegen FC Emmen, ADO Den Haag en FC Groningen hebben er ingehakt. 'Daarom was de interlandperiode goed. Even weg en fris worden. Wij hebben hier gewoon lekker kunnen trainen. Als je een goede fase hebt, wil je door. Nu was het een mindere periode en dus zie ik het alleen maar als positief om even uit elkaar te zijn', aldus de 36-jarige Pasveer.

Armando Obispo wil ook niet doemdenken en probeert zo positief mogelijk te zijn. De van PSV gehuurde verdediger gelooft in een ommekeer. 'Het wordt geen makkie tegen Sparta, dat is vanzelfsprekend. We zullen veel beter moeten, maar ik heb een goed gevoel en ben overtuigd dat we dit gaan omdraaien.'

Boven de stand

'We hebben wat geluk gehad en stonden zelfs bijna bovenaan. Dan leef je een beetje boven je stand', vervolgt Obispo. 'Nu zat het even tegen en verlies je drie keer op rij.' Vitesse hoopt op de Japanse aanwinst Keisuke Honda. 'Hij kan inderdaad belangrijk voor ons zijn. Maar het gaat om het hele team. Niemand kan het in zijn eentje', zegt de centrumverdediger.