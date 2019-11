Ted van de Pavert ziet nog geen afscheiding in eerste divisie: 'Te voorbarig'

Ted van de Pavert werkt de bal via een PSV'er in het doel van de Eindhovenaren

Dat SC Cambuur en De Graafschap weg zijn bij de concurrentie, vindt Ted van de Pavert overdreven. 'Dat is mij te voorbarig', zegt de centrumverdediger die in de rust tegen Jong PSV werd gewisseld.

Als De Graafschap maandag in Wijdewormer wint van Jong AZ, komt het weer naast Cambuur Leeuwarden. Het verschil met FC Volendam is dan negen punten. 'Nu is dat nog zes en daaronder zit ook nog een hele reeks ploegen die in de buurt staan', is Van de Pavert voorzichtig.

Het gaat de Achterhoeker veel te ver om nu al te zeggen dat er een groot gat is geslagen door de twee beste ploegen in de eerste divisie. 'Ik vind dat heel voorbarig. We hebben een klein gaatje en dat moeten we uitbreiden richting de winterstop.'

Sukkelen met pijntjes

De centrumverdediger, die vorige week zijn contract met twee jaar verlengde, had een vervelende vrijdagavond bij De Graafschap tegen Jong PSV. Van de Pavert speelde een matige eerste helft en trainer Snoei haalde de routinier al in de rust naar de kant. 'Ik sukkel al een tijdje met pijntjes', geeft de centrumverdediger een deel van de oorzaak aan. 'Maar ik zat er ook niet lekker in. Ik denk dat het die combinatie is waarom hij mij er vanaf haalt.'

Schouderduw

'Met Jasper van Heertum hebben we ook een goede vervanger', weet Van de Pavert die betrokken was bij de snelle 0-1 van Jong PSV. 'We stonden ook wel heel open. Ik blokte de bal met mijn rug of arm en toen schoot hij hem binnen.' Ook bij de 2-1 was hij betrokken, maar dan positief. 'Ik zat er wel bij, alleen was het een eigen doelpunt. Door een schouderduw kopte hij de bal niet weg, maar in eigen doel.'

Zorgen maakt Van de Pavert zich vooralsnog niet. 'Nee, dat doe ik niet. Het is de keuze van de trainer mij er in de rust af te halen. Je moet wel fit zijn om te presteren. Wat dat betreft heeft de trainer een punt. Dat gebeurt mij niet zo vaak nee, maar zorgen maak ik me niet. Concurrentie is er altijd.'