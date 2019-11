Familie van gecrashte 'uncle Bill' blij en uitgeput: 'We stappen opgelucht in het vliegtuig'

Een 'emotionele achtbaan' noemt de familie van William Hurrell het. Ze krijgen deze week antwoorden waar ze al decennia op zaten te wachten. Het vliegtuig van hun oom werd vorige week opgegraven in Eefde en waarschijnlijk ook zijn stoffelijke resten.

Graeme Hurrell is het neefje van de omgekomen piloot. Samen met zijn dochter Brydie zijn ze een week in Nederland. Zaterdagochtend bezochten ze samen de militaire begraafplaats in Oosterbeek. Zo kregen ze meer inzicht in hoeveel soldaten er in de Tweede Wereldoorlog rondom Arnhem zijn gesneuveld. Daarna bezochten ze het Airborne Museum en gingen ze nog naar het museum bij vliegveld Deelen.

Eerder deze week bezochten ze al de plek waar het vliegtuig van William was neergestort en woonden ze een herdenkingsdienst bij. Ze spraken met ooggetuigen, de burgemeester en heel veel belangstellenden. 'We zijn wel inmiddels helemaal uitgeput', legt Brydie uit. 'We doen zoveel indrukken op hoe het leven in de oorlog is geweest. Dat is echt heel overweldigend.'

Brydie kreeg een speciale RAF-herdenkingsbroche uitgereikt van Frans Ammerlaan van de Market Garden Foundation. Hierdoor was ze zichtbaar geëmotioneerd. 'Ik heb hier eigenlijk geen woorden voor. Ik vind dit echt heel erg bijzonder.'

Het tweetal is nog tot maandag in Nederland voordat ze weer terugvliegen naar Australië. 'We stappen met opluchting en blijheid in het vliegtuig. We hebben nu de antwoorden gekregen die de ouders van William nooit gehad hebben.'

Resten gevonden bij vliegtuig

Vorige week werden vliegtuig en menselijke resten opgegraven uit een weiland in Eefde. Serienummers op het vliegtuig komen overeen met gegevens waaruit blijkt dat William Hurrel het vliegtuig bestuurde. De stoffelijke resten die zijn aangetroffen in het weiland aan de Scheuterdijk worden nu onderzocht in het laboratorium van de Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht.

Dat onderzoek moet uitwijzen of het inderdaad om William Hurrell gaat. Dat onderzoek duurt maanden. Daarna is het waarschijnlijk dat flight sergeant William Hurrell zijn laatste rustplaats krijgt op de begraafplaats in Gorssel. Brydie: 'Als hij definitief begraven wordt dan zijn er sowieso weer leden van zijn familie bij.'

