Zwarte Cross waarschuwt voor zwarthandel: kaarten gaan al over de kop

door Gerwin Peelen

Inmiddels worden er via allemaal sites al kaarten aangeboden, in sommige gevallen gaan de prijzen tot twee keer over de kop. Zo wordt voor een dagkaart voor de zaterdag - originele prijs 32,50 - 90 euro gevraagd. Voor een weekendticket van 132 euro worden prijzen tussen de 175 en 200 euro gevraagd.

Ook de organisatie is inmiddels wel bekend met de zwarthandel van de kaarten en waarschuwt dat tickets alleen via Ticketswap kunnen worden overgekocht. Daar worden kaarten volgens de Zwarte Cross 'honderd procent veilig' verkocht. En maximaal twintig procent boven de vraagprijs. 'Dit is iets van alle jaren en waar alle festivals mee te maken hebben. Ticketswap is een partij waar wij vertrouwen in hebben. Wij keuren niet goed dat die kaarten worden doorverkocht voor woekerprijzen', aldus een woordvoerder.

Maar ook op Ticketswap worden hogere prijzen gevraagd. De meeste kaarten zijn daar al verkocht voor de prijs van 171 euro: het kaartje kost bij de Cross 132,50. Dat is een verschil van bijna 30 procent en niet de gecommuniceerde twintig procent. De organisatie van de Zwarte Cross zegt dat de koper er maximaal twintig procent extra voor mag vragen. De rest van het bedrag is voor de service die Ticketswap levert.