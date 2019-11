Historisch zwaard nagemaakt, zoektocht naar origineel nog niet voorbij

Het zwaard dateert uit 1500, toen ook de Eusebiuskerk is gebouwd. Het was eigendom van hertog Karel van Gelre: één van de stichters van Gelderland.

Foto's uit jaren veertig

Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte de Arnhemse kerk flink beschadigd. Het harnas van de hertog belandde onder het puin en het zwaard raakte zoek. Tot op de dag van vandaag is het wapen nog steeds vermist.

Restaurator Gotscha Lagidse heeft op basis van foto's uit de jaren veertig het zwaard zo goed mogelijk proberen na te maken. 'Ik was in totaal zes maanden bezig met het smeden van dit wapen', vertelt hij.

Zaterdag start Eusebius by Night. Tijdens dit winterevenement presenteert de smid samen met het kerkbestuur de reconstructie. 'En we hopen natuurlijk binnenkort ook het echte zwaard te vinden', zegt Meike Verhagen, directeur van de Eusebiuskerk.

Harnas gerestaureerd

Onlangs haalden restaurateurs 20.000 euro op met een crowdfundingsactie om het originele harnas van de hertog te restaureren. 'Het was een zwart rouwharnas', vertelt Verhagen. 'Maar het puin heeft veel van de verf weggeschraapt. Daarom gaven we het ook een extra likje verf.'

Het is volgens haar zo'n bijzonder stukje geschiedenis is, dat het zelfs internationale aandacht krijgt. Een delegatie van het wereldberoemde Metropolitan Museum of Art in New York kwam onlangs naar Arnhem om het middeleeuwse pronkstuk van dichtbij te bewonderen.

Bezoekers van de Eusebius moeten nog even geduld hebben voordat zij het kunnen zien. 'We wachten tot volgend jaar, wanneer de kerk helemaal verbouwd is. Dan komt het harnas weer op zijn oude plek boven het praalgraf van de hertog te hangen.'

