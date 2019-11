Gevangeniscellen Kruisberg ingericht om verhalen uit WOII te vertellen

Eén van de gevangenen was de Doetinchemse verzetsvrouw Iet Gerritsen. 'Zij werd door een inval van de Duitsers uit huis gehaald en werd een hele nacht verhoord in de Kruisberg', vertelt Karel Berkhusyen van Doetinchem Herdenkt. 'Ze deelde een cel met vier andere vrouwen. Nadien beschreef zij haar ervaringen in één van haar dagboeken.'



Cel ingericht op basis van dagboek

De elf dagboeken werden onlangs geschonken aan de stichting Doetinchem Herdenkt. In dezelfde cel waarin zij toen gevangen zat, worden passages uit haar dagboeken voorgelezen en is de cel ingericht op basis van een tekening in één van haar dagboeken.



'Ze gaf daarop precies aan hoe groot de cel was, waar ze sliepen en wat er gebeurde', zegt Berkhuysen. 'We hebben de cel op authentieke wijze ingericht met een bed uit die tijd en een ton waar ze hun behoefte op moesten doen. Op die manier hebben we geprobeerd de sfeer terug te brengen.'



'Het moet een hel zijn geweest'

In de cel daarnaast gebeurt dat ook met de geschiedenis van de 46 mannen die als represaille op 2 maart 1945 werden gefusilleerd op de akker aan het Rademakersbroek, vlakbij Varsseveld. Zij brachten de laatste dagen van hun leven in De Kruisberg door. 'Het moet daar in die tijd een hel zijn geweest', zegt Berkhuysen.



Op zondag 1 december zal Kirsten Zimmerman over hen vertellen. Zij is projectleider van 'Geef de namen een gezicht', een initiatief van het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten in samenwerking met de Oorlogsgravenstichting. Zimmerman heeft de 46 levensverhalen verzameld en gepubliceerd.



Vanaf 1 december voor publiek geopend

Ook wordt het verhaal verteld van de 25 mannen die op 8 maart 1945 dagen later uit hun Kruisbergse cel werden gehaald. Zij werden vervolgens bij de Woeste Hoeve gefusilleerd nadat het verzet daar een aanslag op SS-polizeichef Rauter hadden gepleegd. De cellen in de voormalige gevangenis De Kruisberg in Doetinchem zijn vanaf 1 december voor publiek te bekijken.