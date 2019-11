Snoei legt lat zo hoog mogelijk: 'Vol voor kampioenschap gaan'

Mike Snoei loopt bij De Graafschap niet weg voor hoge verwachtingen. Promotie is het doel, maar de coach wil het allerhoogste. 'De mindset moet zijn kampioen worden. Daar strijden we voor.'

De afscheiding met de concurrentie wordt steeds groter. SC Cambuur, dat ook weer ruim won, en De Graafschap steken er in de eerste divisie bovenuit. 'Ik denk dat het voor de anderen iets te spannend begint te worden', glimlacht Snoei na de rimpelloze 4-1 zege op Jong PSV.

Druk opvoeren

Volendam volgt op zes punten, Jong Ajax zit er nog tussen maar doet niet mee in de titelrace. De eerste twee clubs promoveren rechtstreeks naar de eredivisie. Technisch manager Peter Hofstede sprak deze week uit dat hij de kans groot acht dat De Graafschap dit seizoen dat klusje gaat klaren. Snoei las het ook. 'Ja, Peter gaat ineens hele aardige uitspraken doen. Hij wil de druk op mij nog wat opvoeren', grapte de Didammer.

Daarna serieus: 'Welnee, ik heb daar geen last van hoor. Hij wil dat blijkbaar nog wat meer benadrukken. Maar ik vind dat we gewoon vol voor de eerste plek moeten strijden. We moeten proberen kampioen te worden, die eerste plaats dus. Die mindset moeten we hebben en dat vinden de spelers ook fijn', zegt Snoei over de titelaspiraties.

Niet spannend

Over de wedstrijd viel niet zoveel te zeggen vrijdagavond op De Vijverberg. De Graafschap won dik verdiend. De persconferentie was dan ook snel klaar. 'Want ik vond het ook niet zo spannend. Het eerste kwartier speelden we heel goed met drie kansen', zag Snoei. 'Vervolgens schrikken we even van die tegengoal.'

Ted van de Pavert vergaloppeerde zich. 'Ik vond hem ook niet zo goed beginnen. In de passing, het draaien en het keren. En dat ben ik niet gewend van Ted. Hij is altijd waanzinnig betrouwbaar. Maar hij loopt ook wat te rommelen met zijn fitheid en zijn rug. Ik liet niet voor niets Jasper van Heertum al voor rust warm lopen. Dat is voetbal en ik wist toen ook al dat ik Ted ging wisselen.'

Kleine 7

Snoei zag dat De Graafschap na rust geen moment weer in de problemen kwam. Het kwaliteitsverschil was simpelweg te groot. 'Eigenlijk had er nog wel meer in gezeten dan 4-1. Een rapportcijfer? Een kleine 7. Meer niet.'