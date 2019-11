NEC wil nu serieus werk maken van periodetitel

NEC is koploper in de tweede periode en heeft met nog vier duels te gaan alles in eigen hand.

'We moeten deze lijn doortrekken, want het gaat nu serieus om de periode', weet Tom van de Looi. 'We moeten daar niet voor weglopen, want we staan bovenaan in de periode na zes wedstrijden. Je ziet stabiliteit. We krijgen weinig goals tegen, al scoren we ook niet heel veel. We hebben alles in eigen hand.'

De middenvelder was beslissend met zijn doelpunt in de extra tijd. 'Ja, dat is heel lekker. Om te winnen, bovenaan te blijven in de periode en je eerste doelpunt te maken in het betaald voetbal. We hebben het onszelf vandaag wel lastig gemaakt. We kwamen op 1-0 en moeten daarna uitlopen tot 2-0 of 3-0. Dan wordt het 1-1 en wordt het nog heel spannend. We wisten dat we het initiatief zouden nemen, maar we speelden het niet goed uit. Maar toch heerlijk dit.'

Buitenwereld

Trainer François Gesthuizen wil nog niet teveel denken aan de periodetitel. 'De buitenwereld is er meer mee bezig dan wij dat zijn. Maandag Jong Utrecht, dat moet eerst maar eens gebeuren. Als je dan wint, heb je zeven wedstrijden in de periode gespeeld en kun je er niet meer omheen om ernaar te kijken.'

'Vandaag was het op de valreep. Het gaat om de drie punten, maar we hebben het onszelf onmogelijk moeilijk gemaakt. Voor hun 1-1 deden we dingen niet goed. We liepen uit positie en raakten de bal te makkelijk kwijt. We gaven ze gelegenheid tot schieten, maar je kunt er alle analyses op los laten: hij schiet hem prachtig in de kruising.'