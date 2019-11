Arnhemse (66) niet vervolgd voor anabolen nadat haar zoon zijn vader vermoordde

Het drama gebeurde tijdens een vakantie in Irak, meldt de Gelderlander. De 31-jarige zoon zou zijn vader daar hebben doodgestoken tijdens een psychose. Ook de vrouw werd daarbij ernstig verwond door haar eigen zoon. Vervolgens zou hij hebben geprobeerd zelfmoord te plegen.

Zoons wel vervolgd

Tegen deze zoon werd vrijdagochtend 24 maanden celstraf geëist voor betrokkenheid bij de handel in anabole steroïden. Het is onduidelijk of de man in Irak is vervolgd voor het doodsteken van zijn vader. Een 29-jarige broer kreeg donderdag drie jaar celstraf als eis te horen voor de handel in anabole steroïden en hennepteelt in twee woningen in Arnhem. Deze misdrijven zouden tussen 2012 en maart 2015 hebben plaatsgevonden.

Voortzetting van de rechtszaak zou 'desastreuze gevolgen' hebben voor de vrouw. De rechtbank vindt bovendien dat de verwijten richting de vrouw in deze zaak 'beduidend minder ernstig' zijn dan die richting haar zoons. Zij zou injectienaalden, zakjes, stickers en potjes hebben besteld en geleverd. Ook zou ze een drukpers en andere apparatuur beschikbaar hebben gesteld en werd ze verdacht van betrokkenheid bij witwassen.

Zie ook: