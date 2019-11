Servaas Stoop beëdigd als burgemeester West Betuwe

De 57-jarige Stoop woont op dit moment in Hendrik-Ido-Ambacht, maar gaat in Tuil wonen. De SGP'er is gehuwd en vader van vier kinderen. Hij was in de afgelopen 17 jaar al burgemeester van meerdere gemeentes.

Ambtelijke stukken met taalfouten worden met rode strepen teruggestuurd

De nieuwe burgemeester werd in bij zijn installatie in verschillende toespraken gelauwerd. Zijn dochter liet ook een waarschuwing horen aan de ambtenaren. Ambtelijke stukken met taalfouten werden altijd met rode strepen teruggestuurd. 'Er wordt ook pas ondertekend als alle taalfouten uit de stukken zijn'. Servaas Stoop wil zelf een verbinder zijn in de nieuwe gemeente met wel 26 kernen.