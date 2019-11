Onrust onder donorkinderen kliniek Oosterbeek over één donor met mogelijk 150 kinderen

Onrust en schrik onder de donorkinderen die decennia geleden zijn verwekt in een vruchtbaarheidskliniek in Oosterbeek. Eén van de donoren meldde zich bij dagblad De Gelderlander met de mededeling dat hij 15 jaar lang elke week sperma doneerde. Dat betekent dat de man zo'n 150 kinderen via deze voormalige kliniek verwekt kan hebben.

Inge Poorthuis en haar zus Karen van Rooijen komen allebei uit de kliniek in Oosterbeek. 'Dat is wel schrikken; als je hoort dat één man zó vaak mocht doneren. Dan vraag je je toch af hoeveel halfbroes en -zussen je rond hebt lopen.'

Potje vers sperma

Voor 1992 gold nog geen maximum voor het aantal kinderen per donor en tot 2004 waren anonieme donaties mogelijk. De arts in Oosterbeek ontving aan de achterdeur mannen met een potje vers sperma en via de voordeur vrouwen die graag zwanger wilden worden. Donorkinderen die in de kliniek aan de Utrechtseweg in Oosterbeek zijn verwekt, hebben al een paar jaar een facebookgroep. Ook enkele donoren hebben zich daar gemeld.

Ties van der Meer van Stichting Donorkind: 'Onder deze donorkinderen is nu wel onrust ontstaan. Want wat betekent het voor hen, maar ook voor hun kinderen, als ze misschien veel meer directe familie hebben dan ze vermoeden. Het verbaast mij hogelijk dat deze man, die zich deskundig arts noemde, zo vaak eenzelfde donor liet terugkomen.'

DNA

Bij Stichting Fiom, die helpt bij afstammingsvragen, is de kliniek al jaren bekend. Meerdere kinderen en donoren staan daar ingeschreven en hebben hun dna laten vastleggen in de KID-DNA databank in het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen.

De donorkinderen van Oosterbeek hopen dat meer mannen die in de jaren zeventig en tachtig in Oosterbeek zaad doneerden, zich melden en hun dna afstaan, zodat deze kinderen alsnog hun biologische vader of (half)broers en -zussen kunnen vinden.